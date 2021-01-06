Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası

Batman Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla hizmet binası yetersiz olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) için harekete geçildi. Vakıf için yeni yapılan modern hizmet binası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha önce kiralık bir binada hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, dezavantajlı vatandaşların yoğunlukta olduğu Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesinde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Batman'da yeni yapılan kamu yatırımlarına eklenen ve örnek mimarisiyle göz kamaştıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, 3 bin metrekare kapalı alanı ve modern yapısıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 3.5 milyon TL'ye mal olan yeni vakıf binasını inceleyen AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, SYDV Müdürü Beşir Arslan'dan bilgi aldı.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE HER ALANDA HİZMETLER YAPILDI"

SYDV'nin artık hizmetlerini yeni binasında vereceğini kaydeden Gür, "Hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ayrı bir binaya ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle yeni yapılan dört katlı vakıf binası vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda hizmet verebilecek. Bu anlamda yeni hizmet binasında vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağına inanıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde her alanda icraatlar hayata geçiriliyor. Bizim felsefemizin temelinde halka hizmet Hakk'a hizmet var" dedi.