Bilecik Belediyesi ilgi görmeyen tartışmalı parka kampanyayla ziyaretçi topluyor

Bilecik Belediyesi, tarafından 6 milyon 500 bin lira harcanarak yaptırılan parka ziyaretçi çekebilmek için kampanyalar düzenleniyor. Parka beklediği ziyaretin yapılmadığını gören Başkan Semih Şahin, parka gidip en eğlenceli fotoğrafı çekenlere ödül verileceğini duyurdu.

Bilecik Belediye Başkanı, CHP'li Semih Şahin'in, Belediyenin 2020 bütçesinden 3 milyon 150 bin, 2021 bütçesinden ise 3 milyon 300 bin Türk lirası ciddi bir bütçe ayırarak yaptırdığı ve bütçesiyle vatandaşların büyük tepkisine neden olan Atatürk Parkı, Bilecik'in gündeminden düşmüyor. Yüksek maliyetinin yanı sıra parka yerleştirilen ayı heykelinin, Atatürk heykelinden çok daha büyük boyutta olmasıyla da gündem olan parkla ilgili olarak bu kez de ziyaretçi krizi baş gösterdi.

UMDUĞUNU BULAMAYAN BAŞKAN KAMPANYA BAŞLATTI

Bir park için 6,5 milyon lira harcanması üzerine Belediye Meclisinde meclis üyelerinin, sokakta ise vatandaşların eleştirilerine maruz kalan Şahin, parkın ziyaretçi sayısını arttırarak bu eleştirileri bertaraf etmeyi amaçladı. Belediyenin resmi internet sitesinden 25 Aralık'ta yapılan duyuruda, Atatürk parkına giden ve en eğlenceli fotoğrafları çekenler arasından seçilecek olan 3 kişiye çeşitli hediyeler verileceği ilan edildi. Böylece Başkan Şahin, park için yapılan eleştirileri, yüksek ziyaretçi sayısını göstererek ne kadar haklı bir yatırım olduğunu göstermek istedi.

2021'İN İLK MECLİSİNDE ZİYARETÇİ SAYISINA DEĞİNDİ

Bilecik Belediyesinin 2021 yılının henüz daha ilk Meclis toplantısında Başkan Şahin Meclise ziyaretçi sayılarından bahsetti. Yeni yılın ilk toplantısında yine Meclisin gündeminde Atatürk parkı vardı. Parkın yapım maliyetine ilişkin muhalefet sıralarından kendisine yapılan eleştiriye yönelik bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Siz biliyor musunuz, Atatürk Parkını günde kaç kişi ziyaret ediyor? O parkı günde 100-150 çocuk annesiyle giderek fotoğraf çektiriyor. Bu benim amacıma ulaştığımı gösterir. Bu konuda hiçbir eleştirinizi kabul etmiyorum, gerekirse 400 milyon da harcarım" dedi.

VATANDAŞ PARKI BENİMSEMEDİ

Şahin'in, parkın ziyaretçi sayısını arttırarak kendisine yapılan eleştirileri çürütmek istediğinin farkında olan Bilecikliler, parkı eleştirmeye devam etti. Sosyal medyada yüzlerce olumsuz yorum alan yüksek maliyetli parkı vatandaşlar benimsemedi.