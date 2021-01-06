Bingöl'de uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; bir şüpheli şahsın araç ile Diyarbakır iline uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine, 05.01.2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda şüpheli şahsın kullandığı araç durdurulmuş ve araç içerisinde arama yapılmıştır. Uyuşturucu madde tespit köpekleri "İMLA" ve "EZBER" inde yer aldığı aramada (5) çuval içerisinde 115 kg toz esrar ve 1 paket halinde 2 kg kubar esrar olmak üzere toplam (117) kg esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.