Bünyan Bal Ormanı'na 14 bin 300 fidan dikildi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bal Oranına, farklı türde 14 bin 300 fidan ve bitki dikimi yapıldığını söyledi.

Bal Ormanı projesinin kendileri ve ilçe için önemine dikkat çeken Başkan Özkan Altun, "270 bin metrekare alana sahip bal ormanımıza ıhlamur, sedir, badem, iğde, sumak, ahlat, zerdali, mahlep, ardıç, lavanta, akasya gibi farklı türde 14 bin 300 adet fidan ve bitki dikimi yapıldı." dedi.

Bal Ormanı projesinin ilçenin bitki örtüsünü değiştireceğini ve ekonomik katma değer oluşturacağını ifade eden Başkan Özkan Altun; "Bitki örtüsünün artmasıyla topraklar erozyona karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor. Arıcılığa yapılacak yeni yatırımlarla da ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabiri câizse kıraç toprakları tatlandıran bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.