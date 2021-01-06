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Çamlıca Tepesi tertemiz

'da inşa edilen 'nin devreye girmesiyle birlikte şehrin siluetinde görüntü kirliliğine yol açan 27 anten ile kalan son kulesi de kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 6.1.2021 23:16 ABONE OL
Çamlıca Tepesi tertemiz

İstanbul'un yeni simgelerinden biri olan Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi hizmete girdi. Böylece İstanbul Çamlıca tepesindeki antenler tek bir yapıda toplandı.

28 ANTEN SÖKÜLDÜ

Kule sayesinde Üsküdar Çamlıca tepesindeki görüntü kirliliği son bulacak. Bunun için de işlevsiz hale gelen 28 antenin sökümü tamamlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen son kalan TRT beton kulesinin kaldırıldığını duyurdu. Türkmen yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlamıştık. Son kalan beton kulenin sökümü de bitti. Şarkılara, şiirlere ilham olmuş Çamlıca Tepesi artık böyle, yemyeşil görünecek" dedi.

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Çamlıca Tepesi tertemiz
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