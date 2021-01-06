Çevre dostundan Vali'ye ziyaret

Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen 66 yaşındaki çevre dostu Şeyhmus Erginoğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 25 yıldır kendi imkânlarıyla Mardin'in çeşitli alanlarında fidan dikip çeşmeler yaptıran Erginoğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Savurkapı mevkisine 10 bin fidan dikerek bölgeyi küçük bir ormanlık alana çeviren Erginoğlu, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği ile fidan dikmeye devam ediyor.

Mardin'de herkesin sevgisini ve takdirini kazanarak yaptığı çalışmalar ile vatandaşlara iyi bir örnek olan Erginoğlu, "Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş hakikaten doğaya çok ilgili. Kendisi Mardinimiz için büyük bir şans. Sağ olsun desteğini hiç esirgemiyor. Bugün kendisini ziyaret ettim. Desteklerini sürdüreceğini belirtti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlığım el verdikçe ömrümün sonuna kadar ağaç dikmeye devam edeceğim." dedi.

Vali Demirtaş da Erginoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Şehmus beyin ilimize yıllardan beri büyük emekleri ve fedakârlıkları olmuş. Mardin'e geldiğimiz zaman kendisi ile görüştük. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Mardin için örnek bir insan. Şehmus beye bu konuda desteğimizi sürdüreceğiz. Daha yeşil bir Mardin için hep beraber çalışacağız." diye konuştu.