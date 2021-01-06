Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Daireyi kumarhaneye çevirmişler! 33 kişiye ceza uygulandı

Daireyi kumarhaneye çevirmişler! 33 kişiye ceza uygulandı

İlçesinde,  vatandaşın yaptığı ihbar üzerine kumarhaneye çevrilen bir apartman dairesine operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 33 kişi hakkında işlem yapıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.1.2021 02:27 ABONE OL
Daireyi kumarhaneye çevirmişler! 33 kişiye ceza uygulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne, İzmit İlçesi Veliahmet Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6. Katındaki dairede kumar oynatıldığı ve korona tedbirleri ile kısıtlamalarının ihlal edildiği bildirildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Gece 23.30 sularında gerçekleştirilen operasyonda dairenin kumarhaneye çevrildiği ve içeride 33 kişinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ile bu şahıslara yer temin eden H.E 'ye kumar oynamak ve yer temin etmek suçlarından işlem yapılırken, Yine içeride bulunan E.S isimli bir kişinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca dairede bulunan 33 kişiye Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının ihlal ettikleri için ayrı ayrı idari para cezası uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Daireyi kumarhaneye çevirmişler! 33 kişiye ceza uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA