Depremzedeler evlerine kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan yapımı biten 8 bin konut hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Sürsürü Mahallesi'nde inşa edilen 9 bloklu 179 konut, Yazıkonak Mahallesi'nde 381 konut, Karşıyaka Mahallesi'nde 439 konut yeni sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşadı. Depremzedeler "Evlerimiz dört dörtlük oldu. Yapılanları görmeyen nankörler var ama çok güzel iş başardılar. Mis gibi evler yaptılar. Sıcacık, tertemiz. Allah razı olsun devleti mizden" dedi.