Düzce’nin evlat gibi belediye ekipleri

Düzce'de yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, öz evlatlarıymış gibi ihtiyaçlarını karşılan belediye ekiplerinin her gün yolunu gözlüyor. Belediyenin Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli personel ise onları öz anne ve babalarından ayırt etmiyor.

TIRNAK VE SAÇ KESİMİNE KADAR

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünde kurulan ekipler, 56 mahallede bulunan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan, tırnak ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetlerini yerine getiriyor. Ekipler, koronavirüs sebebiyle, pandemi döneminde kısıtlı bir şekilde hizmet götürülebilen yaşlılara yeni yılda da yaptıkları ziyaretler ile moral verdi.

HEDİYELER VERİLDİ

Yaptıkları ziyaretlerde, özellikle yaşlılara hal ve hatırlarını sorarak, yanlarında getirdikleri hediyelerini takdim eden ekipler, ziyaret esnasında talep edilen öz bakım kişisel ve ev temizlik hizmetlerini de yerine getirerek, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ilettiler.