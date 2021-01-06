Elektrik duasına mahkemeden ret kararı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek için Elektrik Duası'na çıkan mahalleli DEDAŞ suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme tarafından açılan davaya ret kararı verildi.

Yapılan elektrik duasının sosyal medyada paylaşılıp ulusal gündeme de taşınmasının ardından Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) harekete geçerek. DEDAŞ, savcılığa verdiği dilekçede "Karıncalı mahalle sakinlerinin elektrik duasına çıkarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve DEDAŞ'ı hedef gösterdiği" iddiası ile şikâyette bulundu. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı ise eyleme katılan 15 mahalle sakini hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası sosyal medyadan da birçok tepki gelirken, dava mahkeme tarafından sonuçlandı. Mahkeme, kararda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme unsurlarının oluşmadığını belirterek ret kararı verdi.