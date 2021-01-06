Eski eşi ve arkadaşını öldürdü

Mersin'de Mustafa E. (49), eski eşi Ayşe Y. (41) ve yanında olan arkadaşı Abdullah S. isimli kişiyi (53) tabancayla vurarak öldürdü.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halindeki 33 EDM 81 plakalı araçta, bir erkek ve bir kadının cansız bedenini görenler durumu polise bildirdi.

KISKANÇLIK KRİZİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Ayşe Y. ve Abdullah S.'nin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yürüten Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Ayşe Y.'nin eski eşi Mustafa E.'nin evine gitti. İki şahsı da kıskançlık krizi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Mustafa E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay sonrası hayatını kaybeden Ayşe Y. ve Abdullah S.'nin yapılan inceleme sonrası otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.