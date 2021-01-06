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Evde bakım maaşı yatan iller! 6 Ocak 2021 Evde bakım maaşı parası yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülürken bakım hizmetini yapan kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Evde bakım parası E Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi sms üzerinden de bakılabiliyor. Aralık ayının son günlerinde evde bakım aylığı alanlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki 6 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:42 Son Güncelleme: 6.1.2021 09:42 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller! 6 Ocak 2021 Evde bakım maaşı parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Devlet tarafından verilen ödenek sorgulamaları sms ve e devlet üzerinden gerçekleşiyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Peki 6 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde epey araştırılıyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde, 6 Ocak 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Aşağıda yer alan linkten evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz. İller geldikçe haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2021?

2019 senesinde 1384 TL olan bu ücret geçtiğimiz yılki zamla beraber 1460 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı 2021 yılı için belirlenen zamla beraber 1.544,61 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yatan iller! 6 Ocak 2021 Evde bakım maaşı parası yattı mı?
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