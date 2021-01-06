Fahrettin Koca: Sürekli mücadele etmeliyiz

Türkiye'de dün 183 bin 413 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 21 bin 879, hasta sayısı bin 477, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu. 8 bin 908 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta saymaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma azalmasında. Sonuç almak için sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayının bulunduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir" ifadesini kullandı.