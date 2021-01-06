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Gazetecilere böyle seslendi: Yarın manşette biz mi olacağız?

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimleri sürerken kuralları ihlal eden bazı vatandaşların tepkileri şaşkına çeviriyor. 'da kısıtlamada sokağa çıktığı için sürücü Sezer Fırat S. ile arkadaşın Bayram S.'ye 6.300 lira para cezası uygulandı. Gazetecilerin Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?" sorusuna Bayram S. "Manşette, yarın biz mi olacağız?" diyerek yanıt verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:50 ABONE OL
Gazetecilere böyle seslendi: Yarın manşette biz mi olacağız?

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde kurulan uygulama noktasında 34 EJP 56 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiden izin belgesini istedi. Ancak ikili, izin belgesi olmadığını söyledi. Sürücü Sezer Fırat S., sevgilisini eve bıraktığı için dışarı çıktığını öne sürdü.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Sezer Fırat S.'nin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Sezer Fırat S. ile yanındaki Bayram S.'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Asker kaçağı Sezer Fırat S. hakkında tutanak da tutuldu.

'YARIN MANŞETTE BİZ Mİ OLACAĞIZ'

Basın mensuplarının "Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?" sorusuna Bayram S., "Manşette, yarın biz mi olacağız?"yanıtını verdi. Sezer Fırat S. ise Yıldırım ilçesinden kız arkadaşımı bırakmak için İnegöl'e geldim. Aracım İnegöl'de arızalandı. Burada arızayı yaptım. Yola çıktım uygulamaya denk geldik. Polis, askerlik konusunda sıkıntı olduğu için tutanak tutacak şeklinde konuştu.

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Gazetecilere böyle seslendi: Yarın manşette biz mi olacağız?
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