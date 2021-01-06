Son dakika haberi: CHP'li Gaziemir Belediyesi esnafa icra takibi başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde COVİD 19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amacıyla yardım paketi açıkladı. İzinde 1000 liralık kira yardımının da yer aldığı paket kirasını ödemekte zorluk çeken milyonlarca küçük esnafta büyük sevinç yarattı. Yine aynı paket kapsamında yerel yönetimlere kira indirimi ve erteleme yetkisi verildi. Türkiye genelinde birçok belediye başkanı mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarda kiracı konumunda bulunan esnaftan kira almayacağını açıklarken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan bu kadar da olmaz dedirten bir hareket geldi.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Arda ilçede faaliyet gösteren iki esnaf hakkında birikmiş kira borçları nedeniyle icra takibi başlattı. Olay Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Atmaca paylaşımında; "Kiracı yurttaşlarımızın ticari itibarını zedelememek adına isimlerini gizli tutuyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek kapsamında belediyelere kira indirimi ve erteleme yetkisi verdi. Peki Gaziemir Belediyesi ne yaptı? Kapalı mekan için Ekim, kasım aralık kirasını ödeyemeyen kiracıya icra gönderdi. Bravo Halil Arda tebrikler" ifadelerini kullandı. Atmaca ayrıca paylaşımında Başkan Arda'ya yönelik olarak "Belediyeyi bu hale getirenler utansın. Sosyal belediyecilik zor durumdaki esnafın tepesine binmek midir?" diye de sordu.



Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca

CHP'LİLER DE TEPKİLİ

Atmaca'nın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar esnafa karşı tutumundan ötürü Başkan Arda'ya tepki gösterdi. Yaşananlara bir tepki de geçtiğimiz yıllarda CHP'den 2 kez milletvekili aday adayı olan Cengiz Kuçhan'dan geldi. Aynı zamanda eski belediye çalışanı olan ve Halil Arda'nın belediye başkanı seçilmesinden kısa süre sonra memuriyetten istifa eden Kuçhan Atmaca'nın paylaşımının altına yaptığı yorumda; "Yıllarca kira birimi bana bağlıydı. Biz böyle bir şey yapmadık. İcra yerine esnafı belediyeye çağırıp taksit yaptık. Birde avukat neye dayanıp Seydaş şirketinin alacağını 6183 sayılı amne alacakları ile hesaplamış? Nerden baksan tutarsızlık?" ifadelerine yer verdi.

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