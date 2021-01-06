‘Gençler evde bile maske taksın’

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar ile birlikte, yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde de vaka sayılarının azaldığı ve yaz dönemindeki rakamlara kadar gerilediğini ifade ederek, "Bir parantezi gençleri için açmak istiyorum. Gençler bağışıklık sistemlerinin güçlü oluşu nedeniyle bu hastalığı çok hafif, hatta fark etmeden geçiriyor. Kimileri ufak bir soğuk algınlığına yakalandığını düşünüyor ama Covid-19 olmuş. Bu sebeple Covid-19 olduğunu bilmeyen gençler bu hastalığı orta yaşlılara, yaşlılara yayıyor. Bu yüzden her genç kendini potansiyel bir koronalı olarak görmeli, yaşlılara yaklaşmalı, mutlaka ve mutlaka evde maske takmalıdır." dedi.

"TEDBİRLERE UYULDUKÇA DÜŞÜŞ DEVAM EDER"

Vaka sayılarının son günlerde bir hayli düşüşe geçtiğini belirten Çakır, "Şu an vaka sayılarının yaz dönemine yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu da hastanelerimizin rahatlaması açısından iyi bir gelişme. Halkımızın tedbirlere aynı şekilde devam ettiği sürece vaka sayılarındaki düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Yoğun bakım ünitelerindeki düşüş vaka sayılarındaki düşüş oranına yaklaşmıyor. Bunu da beklemiyoruz zaten. Yoğun bakımlardaki ciddi düşüş için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız bir süre yoğun bakımda kalıyor. Ama geçtiğimiz ekim ve kasım aylarına göre yoğun bakımlarda da durumun daha iyi görünüyor."

İNSANLAR GERÇEKTEN KORKTU

Vaka sayılarının düşmesinde okulların kapatılmasının, aynı şekilde kafe ve restoranların kısıtlamaya dahil olmasının, sokağa çıkma yasaklarının çok büyük etkisi olduğunu ifade eden Çakır, "Bana göre en önemli sebep, insanların yakınlarının Covid-19 olması ve kimilerinin yakınlarını kaybetmesi. Geçtiğimiz aylardaki yükselişin ardından insanlar gerçekten korktular ve tedbirlere daha fazla uymaya başladılar. Test ve vaka oranında da bir düşüş var. Test yaptıranlar arasındaki pozitif çıkma oranı düne göre daha iyi. Bu başlık altında oran vermem doğru olmaz çünkü değişken bir durum var ortada. Ama bu oranın ekim ve kasım aylarına göre yarıya düştüğü bir gerçek. Diğer yandan en önemlisi, test başvuru sayısındaki azalma. Biz bu sayılarda çok yüksek rakamları gördük. Şimdi ise yaz aylarındaki gibi" dedi.

GEVŞEKLİK VAKA SAYISINI ARTTIRIR

Covid-19'la ilgili iyileşme mesajlarının toplumu rehavete sokacağı yönünde bir kaygısı olduğunu dile getiren Çakır, "şunu bilmeliyiz ki en ufak bir gevşeklik vaka sayılarının ekim ve kasıma dönmesine sebebiyet verir. Bu yüzden fiziki mesafeyi korumak, kalabalık ortamlarda elimizden geldiğince bulunmamak zorundayız. Ve tabii ki maske ve hijyen de çok büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.