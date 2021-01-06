Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayında alınan kabine kararı ile birlikte uygulanmaya başlamıştı. Günlük koronavirüs hasta ve vaka sayısındaki düşüşün ardından 83 milyon, kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, yeni bir tavsiye kararının Bilim Kurulu gündeminde olup olmadığını merak ediyor. Peki, işletmelere getirilen sınırlamalar ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayından bu yana devam ediyor. Yılbaşında da 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.