Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere koronavirüse karşı getirilen yeni kısıtlamalar, bir ayı aşkın süredir uygulanıyor. Vaka ve hasta sayısındaki kayda değer düşüşün ardından vatandaşlar, “Kısıtlamalar ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yasaklar kalkacak mı?

Giriş Tarihi: 6.1.2021 07:27 Son Güncelleme: 6.1.2021 07:28 ABONE OL
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayında alınan kabine kararı ile birlikte uygulanmaya başlamıştı. Günlük koronavirüs hasta ve vaka sayısındaki düşüşün ardından 83 milyon, kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, yeni bir tavsiye kararının Bilim Kurulu gündeminde olup olmadığını merak ediyor. Peki, işletmelere getirilen sınırlamalar ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayından bu yana devam ediyor. Yılbaşında da 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yakın tarihte açıklama gelmedi. Kısıtlamaların akıbetinin, vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA