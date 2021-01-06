Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayında alınan kabine kararı ile birlikte uygulanmaya başlamıştı. Günlük koronavirüs hasta ve vaka sayısındaki düşüşün ardından 83 milyon, kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, yeni bir tavsiye kararının Bilim Kurulu gündeminde olup olmadığını merak ediyor. Peki, işletmelere getirilen sınırlamalar ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, kasım ayından bu yana devam ediyor. Yılbaşında da 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.
Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yakın tarihte açıklama gelmedi. Kısıtlamaların akıbetinin, vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.
İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.
Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:
"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."
Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.