Harran'da silahlı kavga

Harran İlçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Kuruyer Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada silahların kullanılmasıyla saçmaların isabet ettiği H.Y. (33) yaralandı. Olay yerinde bulunanlar tarafından 112 acil servis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Harran Devlet Hastanesine kaldırdı.Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.