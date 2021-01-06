Havai fişek faciasının davası başladı

Sakarya'da geçen 3 Temmuz günü yaşanan ve 7 kişi hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı büyük patlamayla dava bugün başladı. Ancak Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkeme Salonu yetersiz kaldığı için dava 15 Mart'a erteledi.

HENDEK İÇİN ADALET

Sabah erken saatlerden itibaren Adapazarı İlçesi Yenikent Bölgesi'nde bulunan 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Sakarya Adliyesi önüne biriken ölen ve yaralananların yakınları 'Hendek İçin Adalet' pankartıyla birlikte duruşmaya katılmak için yürüdü. Sakarya polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Sakarya Adliyesi çevresinde polis ile vatandaşlar arasında 'duruşmaya girmek istiyoruz' tartışması yaşandı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Pandemi nedeniyle duruşmaya kısıtlı sayıda kişi alınacağını belirten polis, kurduğu barikat ile girişimlere izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında kalabalık "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Maske takmayanlarında bulunduğu kalabalık adliye binası dışında beklemeye devam ederken, yaşanan facia anını habercilere anlatan fabrika çalışanları o gün yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

DEHŞETİ ANLATTILAR

Patlamayla birlikte alevlerin bir anda her yeri sardığını dile getiren çalışanlar yanarak kendilerini dışarıya atanların olduğunu dile getirdi. Fabrika çevresindeki fındık bahçelerinin yaralılarla dolduğunu ifade eden çalışanlar, kanlar içinde yardım beklediklerini dile getirdi. Kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği dava ise sanıklar, taraflar ve sanık avukatlarının katılımıyla başladı.

KİMLİK TESPİTİ

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası sahibi olan tutuklu sanık Yaşar Coşkun, tutuksuz yargılanan babası Alirıza Ergenç C.'nin yanı sıra 5 sanığın daha "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla yargılandığı davada toplam 108 müşteki bulunuyor. Kimlik tespiti nedeniyle ilk etabı 3 gün sürmesi beklenen dava geniş güvenlik önlemleriyle başlarken, duruşma Koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldı.

FİZİKİ YAPI

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk oturuma 5 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İlk celse de duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılmasını istedi.

COVİD-19

Duruşma sırasında söz alan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Yaşar Coşkun ise "Çalışan arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6 aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur" dedi. Fabrika Sahibi Yaşar Coşkun ayrıca duruşma salonuna getirilmeleri durumunda korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti.

ERTELENDİ

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı ise sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmada salonda hazır bulunması karar vererek, salonun yetersiz olması sebebiyle duruşmanın 15 Mart 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU!

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sularında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda Erhan Ateş (45), Halis Yılmaz (26), Havva Çelik (55), Muhammet Aygün (27), Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Ramazan Kor (42), Sabahattin Tepeçınar (46), hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

3 ŞEHİT

Bu patlama sonrasında fabrikada kalan patlayıcının kontrollü imhası amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine 9 Temmuz'da saat 11.35 sularında kamyonla getirilmişti ve araçtan indirildiği sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga Şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

NE İSTENİYOR!

Toplam 108 müştekinin bulunduğu 27 sayfalık iddianame de Cumhuriyet savcısı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla fabrika sahipleri Ali Rıza Ergenç C. (75), Yaşar C. (48) ile Ersan Ö. (43), Hasan Ali V. (58), Aslı B. (40), Asiye A. (44) ve müşteki şüpheli Ahmet Ç. (31) için 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.