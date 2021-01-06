Hayırseverlerden gelen tabletler dağıtılmaya başlandı

Nevşehir'de hayırseverlerin Nevşehir Valiliğine teslim ettiği tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

"Biriktirme paylaş; Biriktirdiğin değil paylaştığın senindir" projesi kapsamında temin edilen tabletler, uzaktan eğitime devam eden öğrencilere teslim edildi.

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulunda gerçekleştirilen dağıtım törenine Nevşehir Valisi İncisi Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı.

Vali Becel, tablet yardımında bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, öğrencilere çalışmalarında başarı diledi.

Açıkgöz de "Hayırseverlerimiz ve STK'larımızın katkılarıyla uzaktan eğitime destek için tablet dağıtımımızı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.