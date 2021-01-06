Hayvan sahiplendirme bahanesiyle dolandırdı

Adana'da 'Acil yuva aranıyor', 'Ücretsiz sahiplendirme' adı altında sosyal medyada açtığı hesapla havyan sahiplendirmek bahanesiyle insanlarla iletişime geçen ve onlardan kargo ücreti adı altında para talep eden S.B. yakalandı. Hayvanları kargoyla göndermek bahanesiyle çok sayıda kişiden bugüne kadar 69 bin lira para aldığı iddia edilen S.B., "Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SAHTE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten canlı hayvan sahiplendirme bahanesiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İddiaya göre, hayvan severlerin terk edilen kedi ve köpeklere yeni bir yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesapları taklit eden S.B.'nin, sahte fotoğraflar paylaşarak, kampanya başlattı. İlanı görenler, internet üzerinden S.B. ile iletişime geçip, hayvanları sahiplenmek istediğini söyledi.

69 BİN LİRA ALMIŞ

Sahte ilandaki yavru hayvanı sahiplenmek isteyen Ankara'da yaşayan Aşkın Ç., Bursa'da yaşayan Arzu G., ve İstanbul'da yaşayan Burak Ö. ile iletişime geçen S.B., yavru hayvanları göndermek için para istedi. Aşkın Ç.'den 150, Arzu G.'den 500 ve Burak Ö.'den 300 lirasını S.B.'nin verdiği hesaba yatırdı. Parayı yatıran vatandaşlar hayvanların adreslerine gelmediğini görünce dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Ekipler yaptığı araştırmada S.B.'nin aynı yöntemle son 5 ayda çok sayıda kişiden para talep ederek 69 bin lira para aldığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, S.B.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.B., "Arkadaşım benden para transferi için hesap bilgilerimi istedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım" dediği öğrenildi. Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.