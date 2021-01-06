İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 saatlik su kesintisi o ilçelerde başladı!

Güncel olarak kamuoyuna duyurulan İSKİ su kesintisi listesinde bu kez 30 saatlik kesinti olacak ilçeler yer aldı. Geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda yapılan çalışmadan kaynaklı olarak İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve bölgeye tahmini 30 saat süreyle su verilemeyeceği bildirilmişti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy İSKİ su kesintisi lisesi ve detaylar…
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bu akşam 21.00'da başlayacak olan su kesintisi 7 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu kapsamda erken yapılan duyuruyla beraber vatandaşlar uzun süreli kesintinin öncesinde su depolamaya başladı…
BİRÇOK MAHALLEDE SU KESİNTİSİ OLACAK
AA'da yer alan habere göre çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
5 OCAK'TA SAAT 21.00'DE BAŞLAYACAK
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.