İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 saatlik su kesintisi o ilçelerde başladı!

Güncel olarak kamuoyuna duyurulan İSKİ su kesintisi listesinde bu kez 30 saatlik kesinti olacak ilçeler yer aldı. Geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda yapılan çalışmadan kaynaklı olarak İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve bölgeye tahmini 30 saat süreyle su verilemeyeceği bildirilmişti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy İSKİ su kesintisi lisesi ve detaylar…

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu akşam 21.00'da başlayacak olan su kesintisi 7 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek. Bu kapsamda erken yapılan duyuruyla beraber vatandaşlar uzun süreli kesintinin öncesinde su depolamaya başladı…