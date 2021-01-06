30 saatlik su kesintisi başladı! İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak su kesintisi olan ilçeler

İSKİ su kesintisi duyuru ekranı ile yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün akşam 21.00 itibarıyla bazı ilçelerde 30 saat kadar sürmesi beklenen kesintinin yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi büyük bir bölgeyi kaplayacak olan kesintinin 7 Ocak'ta sona ereceği biliniyor. Buna göre; İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak İSKİ su kesintisi listesi ve tüm detaylar…
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ resmi sitesi üzerinden su kesintisi arıza ve planlı çalışma sürelerine dair tüm detayları anlık olarak paylaşıyor. Son olarak yapılan duyuruda ise Şahintepe-Esenyurt isale hattındaki çalışma kaynaklı suların kesileceği bildirildi…
30 SAATLİK SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
AA'da yer alan habere göre çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
5 OCAK'TA SAAT 21.00'DE BAŞLADI
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.