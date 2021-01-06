30 saatlik su kesintisi başladı! İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak su kesintisi olan ilçeler

İSKİ su kesintisi duyuru ekranı ile yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün akşam 21.00 itibarıyla bazı ilçelerde 30 saat kadar sürmesi beklenen kesintinin yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy gibi büyük bir bölgeyi kaplayacak olan kesintinin 7 Ocak'ta sona ereceği biliniyor. Buna göre; İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 6 Ocak İSKİ su kesintisi listesi ve tüm detaylar…

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ resmi sitesi üzerinden su kesintisi arıza ve planlı çalışma sürelerine dair tüm detayları anlık olarak paylaşıyor. Son olarak yapılan duyuruda ise Şahintepe-Esenyurt isale hattındaki çalışma kaynaklı suların kesileceği bildirildi…