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diye ’a bırakıldılar

İnsan tacirleri tarafından diye, ’ın ilçesi Akçaova Mahallesi’ne bırakılan 84 düzensiz göçmen Akçaova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 21:36 ABONE OL
İtalya diye Aydın’a bırakıldılar
Edinilen bilgiye göre, Akçoova Söğütçük Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını değerlendiren Akçaova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 84 düzensiz göçmenin, insan tacirleri tarafından İtalya'ya geldik diye, Akçaova'nın Söğütçük Mahallesi'ne bırakıldıkları öğrenildi.

Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.
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İtalya diye Aydın’a bırakıldılar
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