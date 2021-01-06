Kadınlar üretime lavanta bahçeleriyle adım atıyor

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Dönerdere (Bîra Mezrê) Mahallesi'nde kadınlara istihdam yaratarak, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla "Bir Dünya Üreten Kadın Projesi" kapsamında kurulan bahçede lavanta fidesi dikimine başlandı. Ömerli Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (Dika), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi'nin işbirliğinde yürütülecek proje ile 15 kadına 17'şer dönümden tahsis edilen toplam 255 dönümlük arazi de oluşturulan lavanta bahçesinde dikim etkinliği düzenlendi. Lavanta fidelerini toprakla buluşturarak lavanta adasının kurulduğu etkinliğe Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Dika Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, kamu kurum müdürleri, kadınlar ve aileleri katıldı. Proje kapsamında kurulan Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi tarafından dikilen lavantalardan elde edilecek mahsulün satışı yapılarak kadınların aile ekonomilerine katkı sunacak.

Törende konuşan Ömerli İlçesi Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, "Lavanta dikimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu projede atıl taşınmazların tarım arazisine kazandırılması, bununla beraber kadınlarımızın öncelendiği bir kooperatifle kadın öncelikli bir projenin gerçekleştirilmesi, onun yanında lavanta gibi önemli bir bitkinin bu alanda hayat bulması, lavanta üretimi, bütün bunları değerlendirdiğimizde, bir araya koyduğumuzda öncelikle ülkemiz için, sonra bölgemiz için özelinde de Ömerli'miz için gerçekten de güzel bir proje. Burada bayanlarımızın kendilerini ekonomik hayata atılmayla beraber ailelerine destek sunmaları bunların yanında sosyokültürel yönden gelişmişliklerine katkı sunması önce kendileri sonra haneleri ve sonra Ömerli özelinde mutlaka Ömerli'yi daha iyi yerlere taşıyacaktır." dedi.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise, "Alternatif tarım ürünlerinin oluşturulduğu bir çalışmanın içine girdik. Lavanta bahçesi kurulumu entegre bir proje. İşte bunun zaman içinde eko turizme kadar uzanacak bir alanı hedefliyoruz. İlk aşaması ilk basamağı lavanta dikimi. Bunun kozmetik alanıyla ilgili çalışmalarını kooperatif üzerinden yürüteceğiz. Kadınlarımız, ailelerimizin geçimini sağlayabileceği, komple çalışabileceği alanları, özel alanları biz tahsis ediyoruz burada. İnşallah gelecek dönemlerde tarım dışı arazilerin tarıma kazandırılması ile hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de ailelere katkı sağlayacak. Birde eko turizm kapsamında Ömerli'nin tanıtımına, ekonomisine, istihdamına katkı sunacak bir çalışmanın ilk basamağına başlamış ulunuyoruz." dedi.

Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Canan Çokdoğan, "Bizim projemizin adı Bir Dünya Üreten Kadın Projesi. Bir Dünya Üreten Kadın Projesi adı altında Bir Dünya Üreten Kadın Kooperatifini kurduk. Kadın kooperatifimizi kurma sebebimiz kadın istihdamında sürekliliği sağlamak ve kadınların ekonomik yönden güçlenmesini sağlamak, kadının da ekonomide söz sahibi olmasını sağlamak" dedi.

Projede yer alan kadınlardan Merve Gün, "Bugün çok mutlu ve çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Çünkü bugün Ömerli kadınlarımız ile birlikte topraklarımız lavanta ile buluştu. Bu bizim için çok büyük adım. Böyle bir sektörde ilk defa bulunuyoruz. Bu da bizler için çok büyük katkı olacak. Biz Ömerlili kadınlar ile birlikte topraklarımız lavanta ile buluştu. Muhteşem bir görüntü olacağından eminim. Kadınlarımızın istihdamını arttırmak için bu proje ile iç içe geldik. Bu proje sonucunda kadınların gerek ekonomik, gerekse sosyal bağlamda kendi özgürlüklerini kazanacağından eminim. Bize bu desteği sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.