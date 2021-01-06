Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, market çalışmas aatleri düzenlemesi ve restoran ile kafelerin oturarak hizmete kapatılması gibi önlemler getirilmişti. Koronavirüs hasta ve vaka sayısındaki düşüşün ardından vatandaşlar, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, tedbirlerde son durum ne ve restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak,15-16 Ocak'ta açılacağı iddiası doğru mu? İşte, detaylar...