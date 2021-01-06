Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, market çalışmas aatleri düzenlemesi ve restoran ile kafelerin oturarak hizmete kapatılması gibi önlemler getirilmişti. Koronavirüs hasta ve vaka sayısındaki düşüşün ardından vatandaşlar, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, tedbirlerde son durum ne ve restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak,15-16 Ocak'ta açılacağı iddiası doğru mu? İşte, detaylar...
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil..
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.