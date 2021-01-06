Kayıp gençten acı haber

Batman'dan, 10 Ekim'de Kocaeli Karamürsel İlçesinde bir tersanede çalışmaya gelen 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık tarihinde adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Yakınları yaklaşık bir aydır gençten haber alamazken Şimşek'in 1 Aralık'ta internet üzerinden siyanür satın aldığı öğrenildi.

Kayıp gencin Batman'da yaşayan amcası Umut Şimşek, son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüşen yeğeninden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek "1 Aralık'ta internet üzerinden bir firmadan 21 TL ödeyerek siyanür siparişi vermiş. Siyanür 4 Aralık tarihinde kendisine teslim edilmiş. Aynı tarihte tüm eşyalarını Batman'daki kız kardeşine kargoyla göndermiş. 7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yapmış. Kendisinden 7 Aralık tarihinden bu yana haber alamıyoruz. 12 Aralık tarihinde kayıp başvurusunda bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Kendisinin boynunun sağ tarafında 'freeman' yazılı bir dövme bulunuyor. Yeğenimin hayatından endişe ediyoruz. Yerini bilen, kendisini tanıyan ve gören varsa 0538 634 40 40 nolu telefondan bize ulaşsınlar" şeklinde konuşmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yaklaşık 1 aydır kayıp gençten akşam saatlerinde acı haber geldi. Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi Kavacık mevkiinde dolaşmakta olan bir vatandaşın, dere kenarında bedeninin bir kısmı olmayan erkek cesedi gördüğünü ihbar etmesi ile olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yanında pompalı tüfek bulunan kişinin 1 aydan bu yana kayıp olduğu ihbar edilen Serdest Nur Şimşek olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan geniş çaplı incelemeler sonrası gencin cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.