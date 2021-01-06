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gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşamını yitiren gazisi 71 yaşındaki Eşref Esen’in cenazesi defnedildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:36 ABONE OL
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Gemiciler Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs gazisi Eşref Esen bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü evinde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Esen'in naaşı Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gemiciler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek okunan Kur'an-ı Kerimin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Esen'in eşi Yaşar Esen, oğlu Ersin Esen, kızı Hanife Solmaz tabuta sarılarak son vedalarını gerçekleştirdiler. Torunu Ece Naz Solmaz ise dedesini karanfillerle uğurladı.

Esen'in cenazesine, aile yakınlarının yanı sıra askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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