Kırsal mahalleler artık çeşmeden su içecek

Yapılan sondaj çalışmalarından netice alınmaması sonucu yıllarca içme suyu ihtiyacını hayvan sırtında karşılayan mahalle sakinlerinin su sorunu Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ŞUSKİ) tarafından başlatılan çalışmalarda yaklaşık 90 km'lik hat döşemesinin yanı sıra terfi istasyonları, depolar, ana isale hatları tamamlandı.

Proje kapsamında Soydan, Avcı, Çelebi, Göğerçin, Karahisar, Çerkez, Gökçetaş, Kartal, İnançlı, Sapak, Defere, Çağdaş, Çukurca, Küptepe ve Garoz kırsal mahallelerin musluklardan su akmaya başlarken Yumrutepe, Böğürtlen, Gedik, Yukarı Kayalar ile Aşağı Kayalar mahallerinde ise bağlantılar tamamlanıyor.

KÜPTEPE SAKİNLERİ FEDAKÂRLIK GÖSTERDİ

Kırsal mahallelerin sorununun çözümüne yönelik çare aranırken Küptepe Mahallesi'ndeki mahalle sakinlerine ait arazilerde yoğun su kaynaklarına rastlandı. Mahalle sakinlerini ikna etmesiyle yapılan sondaj denemelerinin ardından su yeryüzüne çıkarıldı.

EŞEK SIRTINDA SU TAŞIMAKTAN KURTULDUK

Yıllardır hayvan sırtında evlere içme suyu taşıyan mahalle sakinlerinin bundan kurtulduğunu dile getiren Soydan Mahallesi sakini Şükran Ekinci, "Eskiden eşek sırtında kuyulardan su çekerdik. Eve getirip süzgeçlerden geçirdikten sonra içebilirdik ve çok zorluk çekiyorduk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milletvekilimiz Kasım Gülpınar'dan Allah razı olsun. Şimdi musluğumuzu açıp su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Musluktan akan suyu gördükçe keyfimiz yerine geliyor." dedi.

YILLARDIR SU ÇİLESİ ÇEKİYORDUK

Çok zor şartlarda su ihtiyacını giderdikleri dönemleri hatırladığını söyleyen mahalle sakini Zeruk Çakmak, "Soğuk havalarda, ayaz ve buzlu havalarda bile su taşıdığımız oldu. Hayvanların sırtında çok zorlu şartlarda hem kendimiz için hem hayvanlarımız için gerekse evdeki ihtiyaçlar için çok su taşıdık. Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ederim. Artık evimizde musluğumuzu açtığımızda suyumuz akıyor." dedi.

SU HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Karacadağ eteklerinde çıkan suyun çok kaliteli olduğunu belirten Küptepe Muhtarı Halef Çakmak, çıkarılan suyu yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki mahallelere ulaştırıldığını ifade etti.

Projeyi yakından takip ettiklerini söyleyen Halef Çakmak, "Aldığımız bilgilerde şu an daha önce suyu olmayan 15 kırsal mahallenin musluklarından su akıyor. Tabi bunun mimarı olan Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'dır ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ki buna vesile oldu. Suya kavuşan binlerce insan bu konuda kendisine duacıdır." ifadelerini kullandı. Daha önce mahalle sakinlerinin binbir zahmet su kuyularından su taşıdıklarını dile getiren Çakmak, şu ifadeleri kullandı: "Bazen kilometrelerce yol gidilip su getirilirdi. Pınar dediğimiz kuyularda olurdu oralardan su çekilirdi. Şimdi ise her yerde güneş enerjileri var, imkanlar bir hayli arttı. Şu an herkesin evinde suyu akıyor, banyosundan bahçesine kadar her tarafta su akıyor artık. Eskiden temizlik için insanlar derelere giderdi ki hayvanlara su verilmesi de aynı şekilde idi. Hayvanları sulamak için kilometrelerce yol katledilirdi. Şimdi ise havuzlar kapının önüne yapılmış, musluğunu açıp tüm ihtiyaçlarını karşılıyor." İfadelerini kullandı.