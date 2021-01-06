Koronavirüse yenik düşen genç sağlıkçı son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli 33 yaşındaki Orkun Karadağ koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Sağlık personelinin son yolculuğunda mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Diyabet hastası olduğu öğrenilen Karadağ, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Genç sağlıkçı Karadağ, çalıştığı Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bugün düzenlenen törenin ardından Tekirdede mezarlığına defnedildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı "Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personellerinden Orkun Karadağ son yolculuğuna uğurlandı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dilerim" dedi.