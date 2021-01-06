Koronavirüsü atlatan Elif’ten sağlık çalışanlarına şiir ve mektuplu teşekkür

Adana'da koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kendisi ile ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına okuduğu şiir ile teşekkür ederek taburcu oldu. Elif'in şiir okuduğu sırada sağlık çalışanları duygu dolu anlar yaşadı.

BİR HAFTADA İYİLEŞTİ

Geçtiğimiz ay rahatsızlanan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 2'nci sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Kovid Servisi'nde tedavi altına alındı. Tedavi süreci oldukça zorlu geçen Elif, hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuştu. Bir hafta sürede sağlığına kavuşan Elif, kendisine büyük ilgi gösteren sağlık çalışanlarını da unutmadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Elif, hastalığı sürece kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına yazdığı şiir ile teşekkür etti. Duygu dolu anlar yaşayan servis çalışanları minik Elif'i alkışlarla hastaneden uğurladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid-19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekti.

O MEKTUP VE ŞİİR:

Çok ama çok değerli sağlık çalışanlarımız; koronavirüs hastalığında verdiğiniz mücadele için, çok teşekkür ederim. Beni ve benim gibi çocukları iyileştirdiğiniz için, size minnettarım. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz ve daha güzel günlere kavuşacağız. Koronayı yenmek için ailenizi göremiyorsunuz, çocuklarınıza sarılamıyorsunuz. Gece gündüz durmadan bizim için çalışıyorsunuz. Sizlerin verdiği bu fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu zor günlerde sizlere başarılar diliyorum.

Hepinizi çok seviyorum.

En güzel sağlık çalışanları

Bizim sağlık çalışanlarımız

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