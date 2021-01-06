Kuzenlerin tartışması kanlı bitti! 1 ölü

Batman'ın Beşpınar köyüne bağlı Duruklu mezrasında iki kuzen arasında yaşanılan sözlü tartışma yerini kan ve gözyaşına bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, Burhan Kaplan (35) ile halasının oğlu M.Ş.C. (40) arasında arazi anlaşmazlığı iddiasıyla sözlü başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaşanılan arbedede M.Ş.C eline aldığı bıçakla Burhan Kaplan'ı iki kez bıçakladı. Ölümcül darbeler alan Burhan Kaplan yakınları tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Burhan Kaplan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.Ş.C ise, jandarma tarafından savcılığa sevk edilmek üzere gözaltına alındı.