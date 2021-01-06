Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 21'inci yıldönümünde Harrankapı mezarlığında kabri başında anıldı. Genel Başkan İnan için Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi anma programı düzenlendi.

Törene Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa şube başkanı İbrahim Coşkun, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, siyasi partilerin temsilcileri, sevenleri katıldı.

Anma programında Genel Başkan'ın hayatından örnekler verilirken program yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

MEHMET AKİF İNAN KİMDİR?

Mehmet Akif İnan, (12 Temmuz 1940 Şanlıurfa - 6 Ocak 2000 Şanlıurfa) Türk şair, yazar, araştırmacı, öğretmen. İnan, İlk ve Orta öğrenimini Urfa'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1972) mezunu. Öğrencilik yıllarında Hilâl dergisi ve yayınlarını yönetti (1960-64), bir ara Türk Ocakları Genel Merkez Müdürü oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara'da çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İlk yazı ve şiirleri 1957'den sonra mahalli gazetelerde çıktı. 1959'da Derya adlı bir gazete yayımladı. Edebiyat ve Mavera dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Daha çok Edebiyat dergisinde çıkan yazıları, 1977'de Yeni Devir gazetesinde Akif Reha imzası ve kendi adıyla yazdığı köşe yazılarıyla tanındı. Bazı ürünleri Türk Ruhu, Türk Yurdu, Filiz, Yeni İstiklal ve Hilal gibi gazete ve dergilerde yayımlanmıştı. Divan ve halk şiiri geleneğinden yararlandığı şiirleriyle kendi kuşağının usta şairleri arasında yer aldı.

ESERLERİ:

Edebiyat ve Medeniyet Üzerine (deneme, 1972), Hicret (şiirler, 1974), Din ve Uygarlık (deneme, 1986), Tenha Sözler (1991), Yazarın ayrıca Yeni Türk Edebiyatı adlı bir ders kitabı vardır. Kalemin avuçları bu kadar yaktığı, parmaklara diken gibi battığı çok az olmuştur.