Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: O bölge için sağanak uyarısı verildi! 6 Ocak bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu raporu yayınlandı. Ocak ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte bugün Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Öte yandan Antalya çevrelerinde ise bu akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan il il hava durumu raporu şöyle;
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde (Eskişehir hariç) kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın batı kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -16°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık