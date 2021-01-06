Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: O bölge için sağanak uyarısı verildi! 6 Ocak bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde (Eskişehir hariç) kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın batı kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı