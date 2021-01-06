Meteoroloji’den SON DAKİKA kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi: O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yayınlanan hava durumu raporuna göre, Cumartesi günü tüm Marmara bölgesini etkisi altına alacak sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Pazar günü de etkisini Marmara ve Karadeniz'de gösterecek olan sağanak yağışların yanı sıra bazı illerimizde kar yağışları görülecek. Peki, kar yağışları hangi illerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.