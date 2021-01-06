Misilleme ateşinin nedeni belli oldu!

İzmir'de 28 yaşındaki Erol Sümertaş daha önce kız alıp verme meselesi yüzünden kendisini bıçaklayan ve sakat kalmasına neden olan Devran Karakuş'un (22) evine silahla ateş etti.

Olay, Pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında Konak İlçesi Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Erol Sümertaş kız alıp verme meselesi yüzünden daha önce kendisini bacağından yaralayan ve sakat kalmasına neden olan 22 yaşındaki Devran Karakuş'un evini silahla taramayı planladı.

Pazartesi akşamı ağabeyi Ömer Sümertaş'ı (54) da yanına alan Erol Sümertaş, Devran Karakuş'un evinin bulunduğu sokağa otomobille geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ağabey ve kardeş saldırganlar ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında kurşunlar Devran Karakuş'a isabet etmezken, saldırıda 16 yaşındaki kardeşi Kerimcan Karakuş ile 6 yaşındaki kardeşi Devrim Karakuş'a yaralandı.

Devrim Karakuş bacağından hafif şekilde yaralanırken, Kerimcan Karakuş ise sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan sırtından ağır yaralanan Kerimcan Karakuş'un içi organlarına kurşunların isabet etmediği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Bacağından hafif yaralan Devrim Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlılar Erol-Ömer Sümertaş'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.