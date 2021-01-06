Muharrem İnce: Tüzük çalışması yaptık

Yalova'daki evinde yeni kuracağı parti çalışmalarını sürdürün Muharrem İnce, CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialar hakkında konuşmadı. Basın mensuplarının ısrarı üzerine kısa bir açıklama yapan İnce, "Kurucular Kurulu üyesi arkadaşlarla tüzük çalışması yaptık" dedi.

Muharrem İnce, Elmalı Köyü'ndeki evinde 5 saat süren toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İnce, "Kurucular kurulundaki arkadaşlarla bir araya geldik. Toplantı yaptık. Güncel durumu değerlendirdi. Program tüzük çalışması yaptık. Doğa yürüyüşü yaptık. Bunun dışında her hangi bir açıklamam yok." şeklinde konuştu.

Yeni parti için mi tüzük çalışması yaptınız sorusuna ise "Tabi, yakında açıklama yapacağım" cevabını verdi.