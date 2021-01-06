Muhtarlara sağlık sepeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tehlikesine karşı kent genelinde bulunan 472 muhtara sağlık sepeti dağıttı. Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtılan sağlık sepetlerinin içerisinde dezenfektan, maske, eldiven ve bitki çayı yer aldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI MÜCADELE

Diğer yandan koronavirüsle mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir vatandaşların en çok kullandığı ortak alanlar olan toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Büyükşehir, bulaşma riskinin en aza indirilmesi için sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid-19 kapsamında alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Bunun dışında salgınla mücadelenin yanı sıra Covid-19 tedbirleri kapsamında çeşitli meslek gruplarına eğitim verdi. Eğitimler alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından emniyet mensupları, eğitim kurumları personeli, kreşler, berber ve kuaför çalışanları, taksiciler, nikah ve düğün salonu çalışanları, kantinciler, meyve, sebze ve balık hali çalışanları ile terminal personeline verildi.

FİLYASYON EKİPLERİNE TAM DESTEK

Covid-19 salgının ardından bulaşma riskini azaltmak için tam kapsamlı çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi filyasyon çalışmaları için 80 tablet ve 40 bilgisayar, 40 araç ve 61 şoför desteği sağlamıştı. Hastanelerin pandemi servislerine 20 temizlik personeli, sağlık çalışanlarına meyve desteği de veren Büyükşehir hastaneler için 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini de hastanelerde kullanılmak için temin etti.