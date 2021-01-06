Muş‘ta belediye halk ekmek fabrikası seri üretime başladı

Muş- Diyarbakır Kulp karayolu üzerindeki Lale Vadisi Parkı'nda bin 300 metrekare alanda kurulan ve son teknoloji ile yapılan 'Halk Ekmek Fabrikasında günde 60 bin ekmek üretimine başladı. Meclis üyeleriyle birlikte Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunan ve burada açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında temiz ve sağlıklı ortamda üretilecek ekmeğin ucuz fiyata vatandaşlara satılacağını ifade etti.

Proje kapsamında günde 60 bin ekmek üreteceklerini dile getiren Asya, "Belediye şirketimiz bünyesinde fabrikada üretilen ekmekleri şehrimizin belirli noktalarında kurduğumuz satış büfelerinde vatandaşımıza ulaştıracağız. Bin 300 metrekare alan üzerine son teknolojiyle kuruldu. Son derece hijyenik bir ortamda üretim yapılacak. Uzun süreden beri üzerinde çalıştığımız Koronoviris (Kovid-19) kaynaklı biraz gecikmelide olsa bir hafta deneme ve test çalışmalarından ardından bu gün itibariyle seri üretimine başladık" diye konuştu.

Başkan Asya şunları kaydetti:

"Uzun süredir üzerine çalıştıkları Muş Halk Ekmek Fabrikasının test üretim çalışmaları yaptıktan sonra bu gün itibariyle günde ortalama 60 bin ekmek çıkarmak üzere seri üretime başladık.15 kişinin çalıştığı Fabrikanın her alanda tamamen sıkıntısız ve pürüzsüz geceli gündüzlü olarak çalışmaktadırlar. Bu kapsamda imkanı kısıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ürettiğimiz ekmeklerden kendilerine ulaştırmış olacağız. Dolaysıyla bu sosyal belediyecilik anlamında gönül belediyeciliği inşaat etmek üzere çaresizlere çare olmak adına, kimsesizlere kimse olmak adına, yardıma muhtaç insanlarımızı tespit ederek ekiplerimiz ekmekleri en seri şekilde günlük olarak ulaştıracaklardır."

GÜNDE 60 BİN EKMEK

Tesisi büyük çaplı düşündüklerini dile getiren Başkan Asya, "Bir olağan üstü durumda bir Afad döneminde sıkıntılı bir süreçte vardiyalı sistemle çalışıldığında ortalama günde 60 bin ekmek üretilecek şekilde üretimimize başladık. İleriki dönemde çörek pasta simit Ramazan ayandı Ramazan pidesi çıkarmak üzerine de hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın istifade edeceği gereke fakiri gerek imkanı olan vatandaşlarımızın hijyende temizlikte kalitede ve fiyatta uygun bir sunum yapacağımızı anlayışıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.