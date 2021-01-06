Eski sevgilisini canice öldürmüştü... Flaş gelişme!

Ankara Mamak'ta eski sevgilisini annesi, iki kız kardeşi ve kızının gözü önünde öldüren cinayet zanlısı Gökhan Ağtaş(26) yakalandı ve tutuklandı. "Kıskançlık krizine girdiğim için öldürdüm" diyerek kendisini savunan zanlının yakalanmamak için metruk binalarda saklandığı ortaya çıktı.

Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Tekin (33) 3 yıl birlikte yaşadığı Aktaş'tan 5 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılmıştı. Tehditlerine devam eden Ağtaş, Tekin'i kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı'nın da olduğu evde silahla öldürmüştü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ağtaş'ı boş bir binada suç aleti silahı ile birlikte yakaladı. Emniyete götürülen katil zanlısı sorguda "Kıskançlık krizine girdiğim için olayı gerçekleştirdim" itirafında bulundu. Emniyette ifadesi alınan Ağtaş, mahkemeye sevk edildi. Zanlı burada da "Kendimde değildim, çok sarhoştum, öldürdüğümü fark etmedim" dedi. Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan cezaevine gönderildi.

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