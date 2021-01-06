Operasyonun adı: Çatır Çutur Devam

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yaptıkları operasyonla yine geçit vermedi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, şehre yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı sonrasında harekete geçti.

Polis, 2 aracı Trabzon İl Sınırlarına girişte durdurdu. Araçlarda narkotik köpeği ATLAS ile yapılan aramada 2 parça halinde toplam bin 960 adet Ecstasy hap, 14 adet Captagon hap, 2 parça halinde toplam ağırlığı 978 gram gelen Skunk Esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler T.K. ve E.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu"ÇATIR ÇUTUR DEVAM" yazıyla sergiledi.