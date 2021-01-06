Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Para dolu çanta buldu, polise koştu

Para dolu çanta buldu, polise koştu

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Para dolu çanta buldu, polise koştu
Elazığ'da, eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesine giden inşaat işçisi Faik Ortaç, İstasyon Caddesi üzerinde içerisinde 22 bin TL olan bir el çantası buldu. Bir mağazanın önündeki ağacın altında duran çantayı açan ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören Ortaç çifti, çocukları eve bırakıp kendilerine en yakın Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi'ne giderek polise bilgi verdi. Para, sahibi Kani Kızılgül'e teslim edildi. Ortaç, "Allah, haramı bana da çocuklarıma da nasip etmesin" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Para dolu çanta buldu, polise koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA