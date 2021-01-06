Para dolu çanta buldu, polise koştu

Elazığ'da, eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesine giden inşaat işçisi Faik Ortaç, İstasyon Caddesi üzerinde içerisinde 22 bin TL olan bir el çantası buldu. Bir mağazanın önündeki ağacın altında duran çantayı açan ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören Ortaç çifti, çocukları eve bırakıp kendilerine en yakın Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi'ne giderek polise bilgi verdi. Para, sahibi Kani Kızılgül'e teslim edildi. Ortaç, "Allah, haramı bana da çocuklarıma da nasip etmesin" dedi.