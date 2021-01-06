Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapınca kalaşnikof tüfekle yakalandı

Olay, 3 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, hurdaya dönen araçtan çıkarak, koşmaya başladı. Polisten kaçan şüpheliler, evlerin ve iş yerlerinin damlarına çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelilerden Mustafa O., çıktığı iş yerinin çatısının çökmesi üzerine tentede asılı kaldı. Bunun üzerine ekipler tentede asılı kalan, Mustafa O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS MAHALLEYİ ABLUKAYA ALDI

Polisin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip ile birlikte özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekipler, uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleyi ablukaya alarak arama yapan polis ekipleri, M.E.Ö. ile Fevzi Y.'nin izine rastlayamadı. Şüphelilere ait araçta inceleme yapan polis, pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa O.'nun düştüğü iş yerinden de Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

'ATIŞ TALİMİ YAPACAKTIK' SAVUNMASI

Gözaltına alınan Mustafa O.'nun, kiraladığı otomobille önce arkadaşları M.E.Ö. ile Fevzi Y.'yi de alarak Tepebağ Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mustafa O.'nun, ifadesinde, "Silahları tanımadığımız birinden aldık. Çatalan Köprüsü'ne giderek atış talimi yapacaktık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin, kaçan şüpheliler M.E.Ö. ile Fevzi Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.