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'de çılgın berber, motosiklet üzerinde tıraş etti

’de ilginç bir deneme gerçekleştiren kuaför Yunus Emre Güner, hareket halindeki motosiklette sürücüyü tıraş etti. Kuaför Güner’in görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 13:20 ABONE OL
Rize'de çılgın berber, motosiklet üzerinde tıraş etti

Rize'de Kuaför Yunus Emre Güner, trafiğe kapalı köy yolunda motosiklet sürücüsünün saçlarını motosiklette hareket halindeyken tıraş etti. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyasından paylaştı. Güner'in paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Güner, "Mizah dolu bir video hazırlamak için berberlik üzerine kurgu yaptık. Her ortamda mesleğimi yerine getirebileceğimi de göstermeye çalıştım. Tıraşımı gemi, uçak, helikopter, motosiklet her yerde yaparız düşüncem ile trafiğe kapalı bir alanda hareket halinde motosikletin üzerinde videomuzu çektik. Motosiklet üzerinde beni tıraş et diye kimse söylemez. Burada tamamen mizansen bir durum ortaya çıkarmaya çalıştık ve büyük ilgi de gördük" dedi.

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Rize'de çılgın berber, motosiklet üzerinde tıraş etti
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