Safranbolu’da ‘Kaputa Benim İçin İki Kere Tıkla' projesi

Soğuk kış günlerinde kedilerin ısınmak için kaputa saklanmasından hareketle geliştirilen projede, araç sahiplerine otomobillerini kullanmadan önce "Kaputa Tıkla" mesajı veriliyor.

Proje kapsamında Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, dolmuşçulara, taksicilere, Şoförler Odasına ve araç kullanımının yoğun olduğu, Safranbolu Şehirler Arası Otobüs terminaline kedi figürlü oto ayna kokusu dağıttı.

Belediye Başkanı Elif Köse Her canlının yaşam hakkını korumak insancıl bir görev olduğunu belirterek" Kış aylarında kedilerin soğuktan korunmak için araçların kaputuna saklanmıyorlar. Bunu bilmeyen sürücüler araçlarını çalıştırdıklarında istemeyerek kedilerin yaralanmalarına hatta ölümlerine sebep oluyorlar. Bunu önlemek ve sürücülerimizi uyarmak için "Benim İçin Kaputa İki Kere Tıkla" kampanyası başlattık. Başta taksi ve minibüs şoförleri olmak üzere tüm sürücülerimiz bu konu da duyarlılık göstermeye başladılar. Sürücülerimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederiz" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çeşitli projeler yürüttüklerini, kediler için kentin çeşitli yerlerine mamamatik ve kedi evleri koyduklarını sözlerine ekledi.