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'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için kollar sıvandı

Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür ve Turizm Yolu Projesi için yıkım çalışmaları başladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:34 ABONE OL
Şanlıurfa'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için kollar sıvandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür ve Turizm Yolu Projesi için yıkım çalışmaları başladı.

Düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, MKYK Üyesi Vildan Polat ve partililer katıldı.

Acele kamulaştırma kararı alınan 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi', Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında hayata geçiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Yolu Projesi, Halil-ür Rahman ve Eyyüp Peygamber Makamını birbirine bağlayacak. Eyyübiye İlçesine de rahat bir nefes aldıracak proje için ilk yıkım çalışmaları ise bugün Eyyübiye İlçesi Ümit Caddesi ile başladı.

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Şanlıurfa'da 'Kültür ve Turizm Yolu Projesi' için kollar sıvandı
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