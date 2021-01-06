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sonuçları canlı çekilişle belli oldu! ile 6 Ocak çekiliş sonuçları -

sonuçları, haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri bünyesindeki ve canlı yayınıyla şans oyunu severler için son dakika olarak açıklandı. (MPİ) ile işbirliğinde tamamen yenilenen ve peş peşe gelen devirlerle 94 Milyon TL’lik çılgın büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunun bugünkü MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 6 Ocak sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ile çekiliş sonuçları ve sayfasını burada bulabilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 02:17 Son Güncelleme: 7.1.2021 02:17 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (6 Ocak 2020 Çarşamba) şans oyunu severler için açıklandı. Kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler Kazandıran numaraları merak ederek 6 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (6 OCAK)

Milli Piyango Online ile Son dakika 6 Ocak MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilgisine buradan erişerek büyük ikramiye sorgusu yaparak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları: 60 - 74 - 62 - 32 - 63 - 1 + 20 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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