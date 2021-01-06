Sehiv Secdesi Nedir? Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır?

Müslüman âlemi için en önemli ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Dinin en temel direği olarak adlandırılırken, farz olan ibadetlerdendir. Namaz kılarken unutma, yanılmaz gibi durumlar ise hemen herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu gibi hallerde ise sehiv secdesi yapılması gerekir. Sehiv secdesi nedir ve sehiv secdesi nasıl yapılır soruları da en sık araştırılan konulardandır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sıkça sorulan sorular köşesinde de yer alan sehiv secdesi nedir ve sehiv secdesi nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv secdesi namazda unutma, yanılmaz ya da dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdeye denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde sehiv secdesi hakkında da bilgiler yer almaktadır. Sehiv secdesi yapılışı ile ilgili ayrıntılar birçok kişi tarafından merak edilir.

SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?

Sehiv secdesinin yapılışı şöyle: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur. Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).