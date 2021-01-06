Serada cesedini buldular

Mersin'in Bozyazı Belediyesinden emekli Sait Abdi Kelleci, Gün içinde Muz serasında işlerini yapmaya başladı ancak eve dönmeyerek geç kalınca ailesi merak içinde kaldı ve kendisini aramaya çıktı.

Saatlerce eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Sait Abdil Kelleci'yi merak eden yakınları seraya bakmaya gitti ve orada Kelleci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Şok geçiren yakınları bu arada polise de haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Kelleci'nin öldüğünü belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sait Abdil Keleci'nin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.