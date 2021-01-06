Siber vurgunda yeni yöntem: Aşı randevusu

Dolandırıcılarınyeni tuzağı koronavirüs aşılarıoldu. Vatandaşların ceptelefonuna ya da maillerinemesaj gönderen internetdolandırıcıları, para karşılığıaşı randevusu vereceklerinibelirterek, kredi kartı ve kimlikbilgilerini çalıyor. Uzmanlarise özellikle aşının ücretsiz yapılacağınadikkat çekiyor. Bilim KuruluÜyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,aşı uygulamasının e-Nabız uygulamasıve 184 numaralı hat üzerinde yapılacağınıbelirterek, "Aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesiveya elektronik posta gelmesi söz konusudeğildir. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamışdeğildir" uyarısında bulundu.