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Siber vurgunda yeni yöntem: Aşı randevusu

Vatandaşların cep telefonuna ya da maillerine mesaj gönderen internet dolandırıcıları, para karşılığı aşı randevusu vereceklerini belirterek, kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalıyor

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Siber vurgunda yeni yöntem: Aşı randevusu
Dolandırıcıların yeni tuzağı koronavirüs aşıları oldu. Vatandaşların cep telefonuna ya da maillerine mesaj gönderen internet dolandırıcıları, para karşılığı aşı randevusu vereceklerini belirterek, kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalıyor. Uzmanlar ise özellikle aşının ücretsiz yapılacağına dikkat çekiyor. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı uygulamasının e-Nabız uygulaması ve 184 numaralı hat üzerinde yapılacağını belirterek, "Aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi veya elektronik posta gelmesi söz konusu değildir. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamış değildir" uyarısında bulundu.
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Siber vurgunda yeni yöntem: Aşı randevusu
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