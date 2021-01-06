Siber vurgunda yeni yöntem: Aşı randevusu

Dolandırıcıların
yeni tuzağı koronavirüs aşıları
oldu. Vatandaşların cep
telefonuna ya da maillerine
mesaj gönderen internet
dolandırıcıları, para karşılığı
aşı randevusu vereceklerini
belirterek, kredi kartı ve kimlik
bilgilerini çalıyor. Uzmanlar
ise özellikle aşının ücretsiz yapılacağına
dikkat çekiyor. Bilim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz,
aşı uygulamasının e-Nabız uygulaması
ve 184 numaralı hat üzerinde yapılacağını
belirterek, "Aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi
veya elektronik posta gelmesi söz konusu
değildir. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamış
değildir" uyarısında bulundu.